Goes is op weg een rookvrije gemeente te worden Goes is op weg een rookvrije gemeente te worden (foto: Omroep Zeeland)

Het stadskantoor van Goes is sinds vanmorgen officieel rookvrij. Dat staat ook op de banner die wethouder André van der Reest vanmorgen onthulde. Het past helemaal bij de ambitie van Goes om de eerste rookvrije gemeente in Zeeland te worden.

Ook Walcherse sportclubs zijn in het nieuwe jaar streng tegen rokers. Langs de lijn tijdens jeugdevenementen en op zaterdagochtend is een peuk opsteken voortaan taboe bij de voetbalverenigingen Veere, De Meeuwen, De Noormannen en Serooskerke, en korfbalclub Stormvogels. Eerder al verboden clubs in Domburg en Oostkapelle het roken bij jeugdevenementen. Lees ook: Roken langs Walchers voetbalveld, vanaf 1 januari verboden

