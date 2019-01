Deel dit artikel:













Vlissinger probeert man te wurgen

Een 27-jarige man uit Vlissingen probeerde in zijn woonplaats een andere man te verwurgen. De twee heren kregen tijdens nieuwjaarsnacht ruzie in een woning aan de Adriaen Coortelaan in Vlissingen.

Hulpdiensten rukken uit voor incident in Adriaen Coortelaan (foto: HV Zeeland) Nadat de man neerviel, probeerde de Vlissinger te vluchten via een achterraam in de kamerwoning. Agenten wachtten de man in de buurt van het raam op en konden hem aanhouden. Volgens de politie ligt de oorzaak van de ruzie in relationele sfeer.