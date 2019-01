Deel dit artikel:













Zeeuwse landbouwgrond is goud waard

Landbouwgrond in Zeeland is duur. Voor een hectare in het midden van Zeeland wordt tegenwoordig al bijna 100.000 euro gevraagd. Terwijl een gemiddeld lapje landbouwgrond in Nederland 60.000 euro kost.

Landbouwgrond in Zeeland is goud waard (foto: OZ) De prijzen worden opgedreven door investeerders. Dat zijn niet alleen boeren. Ze zien de Zeeuwse grond als een goede belegging. De grond is van goede kwaliteit en er kunnen verschillende soorten gewassen op geteeld worden. Omdat de grond gewild is, liggen de prijzen in Zeeland hoger dan de gemiddelde grondprijs in Nederland. Gemiddelde grondprijs voor alle grondtypes per hectare in Nederland: 60.000 euro Gemiddelde grondprijs voor alle grondtypes in Zeeland per hectare Noord-Zeeland: 85.000 euro

Midden-Zeeland: 97.643 euro

Voor jonge boeren is het hierdoor lastig om uit te breiden. Dat willen ze juist graag zodat ze meer kunnen verbouwen en meer geld kunnen verdienen. De vaste lasten voor boeren zijn in de laatste jaren gestegen, onder meer door de aanschaf van machines, waardoor ze dat extra geld goed kunnen gebruiken. Samenwerking Daarom zoeken ze vaker de samenwerking op, door bijvoorbeeld machines samen te kopen. Dat drukt de kosten, en het geld wat ze overhouden kunnen ze gebruiken om te sparen voor grond.