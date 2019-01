Roze schip op Westerschelde trekt bekijks

Roze schip trekt bekijks (foto: Omroep Zeeland)

Het schip is onderweg naar Hamburg en moet een lading lossen in de Antwerpse haven. Het is voor het eerst dat een schip in deze opmerkelijke kleur Antwerpen bezoekt en over de Westerschelde vaart.

De Japanse rederij ONE wil breken met de traditionele kleuren waarmee de concurrenten werken. Het magenta is gebaseerd op de Japanse sierkers, bekend van de traditionele bloemenfestivals. De ONE Columba is 364 meter lang en 51 meter breed.

De Japanse rederij ONE liet het afgelopen jaar vier schepen bouwen in de opvallende kleur magenta en dit jaar zijn er nog drie op komst.