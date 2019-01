ID-renner Richard Tacken geniet van duel met Brian van Goethem

Sinds oktober dagen Nederlandse sporters met een verstandelijke beperking hun voorbeelden uit voor een wedstrijd. Eerder fietste Irma van Duyn uit Schoondijke in het kader van die actie tegen Anna van der Breggen. Richard Tacken vroeg zelf aan Brian van Goethem of hij de uitdaging aan wilde gaan. "Ik kwam Brian tegen en toen dacht ik nu moet ik mijn kans grijpen", vertelt Richard. "Gelukkig zei hij ja." Van Goethem is enthousiast over Play Unified. "Ik vind het een heel mooi initiatief. Ik hoefde dus niet lang na te denken om ja te zeggen."

Finishlijn

En dus stonden Tacken en Van Goethem vanmorgen tegenover elkaar. Maar de wedstrijd kon niet beginnen voordat Jan de Jonge, de begeleider van Richard, een officiële finishlijn op het wegdek had gespoten. "Dat is logisch hè! Het is ook een belangrijke wedstrijd", zegt De Jonge. "Richard maakt de laatste tijd veel progressie en hij is op weg naar de World Special Olympics in Abu Dhabi. Daar gaat hij in maart aan meedoen en op medaillejacht."

Richard Tacken mocht het opnemen tegen Brian van Goethem (foto: Omroep Zeeland)

Het werd een spannende wedstrijd tussen Richard Tacken en Brian van Goethem

Het duel was een sprint van een paar honderd meter en leverde een nek-aan-nekrace op. Richard Tacken wist zijn wiel net iets eerder dan Brian van Goethem over de finish te drukken. "Hij legde me erop, het was een lastige sprint voor me", reageerde Van Goethem. Winnaar Tacken straalde van oor tot oor. "Ik denk dat ik wel klaar ben voor de World Special Olympics, ja."

