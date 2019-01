FIFA en voetbal, een gouden combinatie op een grijze dag

Vier grote schermen staan opgesteld in de kantine van voetbalvereniging Luctor Heinkenszand. Daar achter vier stoelen: de jongens - alle deelnemers zijn jongens - nemen het in teams van twee tegen elkaar op. Het gaat er fanatiek aan toe, de jongens kijken geconcentreerd op het scherm en vergeten de omgeving om zich heen.

Het toernooi wordt georganiseerd door de voetbalvereniging in samenwerking met de SooSTouR en de gemeente Borsele. "Zodat jongeren tijdens de kerstvakantie ook lekker actief bezig kunnen zijn en hun vaardigheden achter de spelcomputer kunnen laten zien", vertelt John Dekker, jeugd- en jongerenwerker bij de gemeente. Het toernooi wordt voor de zesde keer georganiseerd, maar dit jaar is er iets nieuws: de kinderen moeten zich ook óp het veld bewijzen.

Gefocust kijken ze op het scherm. (foto: Omroep Zeeland)

'Belangrijk dat de jongens ook bewegen'

"Natuurlijk is het voor die gasten hartstikke leuk om binnen FIFA te spelen, maar we vinden het ook als voetbalvereniging belangrijk dat de jongens ook in beweging komen", zegt Martin Blankenburgh van Luctor Heinkenszand. "Het gaat dan vooral om 'skill controls', dat ze op een doeltje trappen, echt de behendigheid die ze moeten laten zien dat ze dat beheersen."

Het toernooi maakt deel uit van de landelijke E-Talents Cup, een initiatief van de KNVB en Dutch Game Masters. De beste twee FIFA19 spelers en de beste twee voetballers van de FIFA Skill Games worden uitgeroepen tot 'esporters' van de vereniging. Deze sporters vertegenwoordigen Luctor Heinkenszand tijdens de landelijke E-Talents Cup.

Het kost geen moeite om de jongens achter het scherm van de playstation weg te halen. "Ik vind de combi heel leuk", vertelt Jasper (12) uit Den Haag. Hij en zijn familie zijn op vakantie in Zeeland. "Ik speel sinds 2015 FIFA en zit ook op voetbal, dus ik vind het allebei leuk om te doen." Want als ze moeten kiezen tussen voetbal en FIFA zijn ze eensgezind en antwoorden ze om de beurt: "Voetbal."

Morgen wordt er nog een gametoernooi georganiseerd in de gemeente Borsele. In de Stenge kunnen jongeren tussen 13.00 en 17.00 uur deelnemen aan een Fortnite-toernooi.