Thoolse burgemeester mag op bezoek bij de Koning en Koningin

Burgemeester Ger van de Velde van Tholen is op 16 januari aanwezig bij de traditionele nieuwjaarsontvangsten van de Koning en Koningin (foto: Omroep Zeeland)

Het koninklijk paar was op 16 oktober op bezoek in Tholen. Ze gingen naar het Veerhuis in Anna-Jacobapolder, de Schutse in Sint-Annaland en kwamen bij de Hemi in Tholen.

Compliment

In haar nieuwjaarstoespraak vertelde de Thoolse burgemeester dat ze heeft gehoord van de commissaris van de Koning Polman dat de koning en koningin "uitermate verrast" waren en op de hoogte willen blijven van de toekomst van de Tholen. "Een mooier compliment kunnen we niet krijgen", aldus de burgemeester.

De nieuwjaarsontvangst is met enkele honderden gasten uit politiek en openbaar bestuur en uit diverse sectoren van de Nederlandse samenleving. Daarnaast zijn dit jaar specifiek vertegenwoordigers van de eenheden en onderdelen van de Nationale Politie uitgenodigd. Een dag later zijn de buitenlandse diplomaten en vertegenwoordigers van in Nederlands gevestigde organisaties aan de beurt. De recepties vinden plaats in het Koninklijk Paleis Amsterdam.

Bij de ontvangsten zijn ook Prinses Beatrix, Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven aanwezig.

