Kapelse burgemeester roept inwoners op tot oplettendheid

Burgemeester Huub Hieltjes hield een toespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie 2019 in Kapelle (foto: Omroep Zeeland)

De 10-jarige Hessel Kole heeft op zijn eigen school, OBS de Moolhoek, ook een milieupolitie rondlopen. "Dat is iemand die één keer per week rond de school gaat opruimen en dat is beter voor het milieu", vertelt Kole. Zijn tweede suggestie was meer zonnepanelen op de daken alhoewel hij die zelf niet heeft. "Ons huis ligt niet zo gunstig voor zonnepanelen. Toch gaan we het wel bekijken, want het zou wel mooi zijn om ons steentje bij te dragen aan een duurzaam Kapelle," aldus moeder Manja van de kinderburgemeester.

Huisvesting arbeidsmigranten

Burgemeester Huub Hieltjes legde de nadruk vooral op het helpen van elkaar. Dat kan door eenzame mensen op te zoeken, vrijwilligerswerk te doen en verdachte situaties te melden. Daarnaast wilde hij de gemeenteraadsleden aansporen om de handen ineen te slaan voor een locatie voor huisvesting van arbeidsmigranten. "Bij een tuincentrum in Schore staat al een woonvoorziening voor arbeidsmigranten en dat werkt goed, maar er is meer behoefte. Hoe groot die locatie moet zijn en op welke plek die moet komen daar moet de gemeenteraad over besluiten. Daar wil ik ze dit jaar wel bij steunen", aldus Hieltjes.

Reactie van de gemeenteraad Kapelle over huisvesting van arbeidsmigranten