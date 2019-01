'De trouwe Film by the Sea-ganger hoeft niet bang te zijn'

Er zullen dit jaar onder zijn leiding nog geen echt grote veranderingen zijn op het Vlissingse filmfestival. Wel zijn er plannen om laat op de avond films te gaan vertonen zoals ze ook doen op het filmfestival in Toronto, de zogenaamde Midnight Movie selectie, waar vooral jongeren op afkomen.

Mister Horror

Doense heeft zijn sporen ruimschoots verdient in de filmwereld. Hij begon zijn carrière als recensent en journalist en richtte in 1984 het Amsterdam Fantastic Film Festival op, waarvan hij tot 2008 directeur was. Hij was tot voor kort zakelijk leider bij de Filmkrant. Hij organiseerde o.a De Nacht van de Wansmaak en en de Halloween Horror Show. Doense heeft een voorkeur voor de filmgenres fantasy en horror, dat leverde hem de bijnaam Mister Horror op.

De fascinatie voor de horrorfilm begon al in zijn kindertijd bij de klassiekers Dracula en Frankenstein en is daarna alleen maar gegroeid. Doense geeft toe dat er heel veel rotzooi in het genre wordt gemaakt, en het de kunst is om het kaf van het koren te scheiden.

Jan Doense is de opvolger van Leo Hannewijk die het filmfestival in Vlissingen 20 jaar lang leidde. Dit jaar wordt Film By the Sea gehouden van 13 tot 22 september.