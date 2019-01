Spectaculaire sterrenregen boven Zeeland, maar wat gaan we ervan zien?

Een vallende ster boven Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Toch geeft weerman Jordi Bloem geen garanties. "Je moet echt geluk hebben. De weermodellen spreken elkaar tegen. De kans op wolkenwakken (gaten in de bewolking, red.) is in Zeeland wél het grootst, maar als je pech hebt zie je ook hier in Zeeland niets van de vallende sterren door de bewolking."

Naar het oosten

Wie de vallende sterren wil zien, kan het beste vrijdagochtend rond 06.30 uur naar het oosten kijken. De hemel is daar op dat moment erg donker, omdat de maan dan niet aan de hemel staat en de zon nog niet op is gekomen, zodat de vallende sterren goed uitkomen in de duisternis.

Op het hoogtepunt schieten ongeveer 130 meteoren per uur langs de hemel, oftewel zo'n twee per minuut. De laatste keer dat er zo veel vallende sterren te zien waren, was in 1976. De eerstvolgende keren zijn in 2085 en 2128, verwacht sterrenkundige Marc van der Sluys.

Ossenhoeder

De meteoren heten de Boötiden. Het lijkt of ze uit het sterrenbeeld Ossenhoeder (Latijnse naam Boötes) komen, maar in werkelijkheid zijn het minieme deeltjes stof en gruis. Die zijn waarschijnlijk van een planetoïde. Elk jaar begin januari trekt de aarde door die stofwolk. Als de deeltjes in de dampkring terechtkomen, verdampen ze. Dat zien wij als een lichtspoor aan de hemel. Dat spoor wordt een vallende ster of meteoor genoemd.

In december was er ook al een sterrenregen te zien in Zeeland. Het ging toen om de Geminiden. Daarbij waren op het hoogtepunt tachtig tot honderd vallende sterren te zien per uur.

