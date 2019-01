RCS moet op zoek naar nieuwe technische staf

John Bentschap Knook (eerste van rechts) vertrekt bij RCS. Ook Kees Westerweele (midden) stopt. (foto: Twitter RCS)

Bentschap Knook is aan zijn derde seizoen bij RCS bezig, dat op de zesde plaats staat in de 3e klasse A van het zaterdagvoetbal. Het is nog niet bekend naar welke club Bentschap Knook vertrekt.

Westerweele wordt hoofdtrainer bij 's-Heer Arendskerke. Hij is de opvolger van Adriaan Nieuwenhuijse, die naar De Meeuwen in Zoutelande vertrekt.

Het is nog niet duidelijk wie de nieuwe hoofdtrainer van RCS wordt.

