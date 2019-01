Marco Eestermans (25) nieuwe fractievoorzitter PvdA in Goes

Marco Eestermans (25) is de nieuwe fractievoorzitter van de PvdA in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Eestermans is sinds de laatste verkiezingen in maart raadslid namens de PvdA. De nieuwe fractievoorzitter wil zorgen dat Goes 'haar sociale gezicht terugkrijgt'. Daarnaast wil hij wat doen aan de armoede en zich inzetten voor kansen van jongeren in het onderwijs in Goes.

Omta was sinds 2014 fractievoorzitter van de PvdA. "Ik was een tussenpaus. Met veel plezier werkte ik aan de noodzakelijke verjonging van de PvdA in Goes", laat hij via een persbericht weten.