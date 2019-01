Zeeuwen voorzichtiger met vuurwerk, minder schade bij jaarwisseling

Op de Oude Rijksweg Nieuw- en Sint Joosland stond een container in brand. (foto: HV Zeeland)

ZLM meldt bovendien dat er tot nu toe nog geen grote schades gemeld zijn. De meldingen gaan vooral over kapotte brievenbussen en ramen. "De hoeveelheid schade door vuurwerk lijkt minder te worden. Dat zien we al een paar jaar", zegt ZLM-woordvoerder Edwin Goetheer.

Landelijk ontstaat juist ieder jaar meer schade door vuurwerk. Verzekeraars schatten de landelijke schade van de jaarwisseling op 15 tot 20 miljoen euro. Vorig jaar was particuliere schade met zo'n 10 miljoen nog een stuk lager.

Politie en brandweer

Relatief weinig vuurwerkschade in Zeeland dus, maar de politie en brandweer moesten de afgelopen jaarwisseling wel meer uitrukken dan het jaar ervoor. De brandweer werd tijdens de jaarwisseling 94 keer opgeroepen, tegenover 79 keer vorig jaar. De politie moest 280 keer uitrukken, 75 keer meer dan een jaar eerder.

Op meerdere plekken in Zeeland werden de hulpdiensten gehinderd in hun werk. Onder meer in Vlissingen werd vuurwerk naar hulpverleners gegooid en brandweervrijwilligers werden in Nieuw- en Sint Joosland met glazen flesjes bekogeld toen ze daar een buitenbrandje blusten.

Geweld

Voor de politiechef van Zeeland-West-Brabant, Hanneke Ekelmans is dat geweld de aanleiding om op te roepen tot een vuurwerkverbod. "We hebben een aantal meldingen naar buiten gebracht van brandweerlieden die tijdens hun werk zijn lastiggevallen", zegt Ekelmans. "Maar als je eerlijk bent, is de omvang een stuk groter, want we registreren niet eens meer als er vuurwerk wordt gegooid naar hulpverleners. Hoe treurig ook, maar het is redelijk normaal geworden", zei ze in het radioprogramma de Zeeuwse Kamer.

