Domburgs Restaurant Mezger haalt hoogste score ooit in HEERLIJK10Daagse

Het Domburgse restaurant Mezger is nummer 1 in de HEERLIJK10Daagse. Mezger won met een gemiddeld cijfer van 9.73, een score die nog niet eerder behaald is in de HEERLIJK10Daagse. En het is niet de eerste keer dat het restaurant er met de publieksprijs vandoor gaat. In het najaar van 2017 won Mezger deze prijs voor het eerst.

Het personeel van restaurant Mezger met gewonnen award (foto: restaurant Mezger) Tijdens de Heerlijk10Daagse serveren de deelnemende restaurants een aanbiedingsmenu voor een gereduceerd tarief en achteraf geven de bezoekers het restaurant een beoordeling. Deze veertiende editie van de HEERLIJK10Daagse startte op 26 oktober. Restaurants vanuit het hele land deden mee aan de wedstrijd en zij werden door de gasten beoordeeld op gastvrijheid, eten, sfeer en service. Op de website van de HEERLIJK10Daagse konden gasten van het restaurant reageren en een rapportcijfer geven. 'Sfeervolle ambiance' Zo beoordeelde Jacob 't Hart het Domburgse restaurant op alle aspecten met een 9. "Het was een verrassende ervaring daar in Domburg. Een moderne, trendy en toch sfeervolle ambiance. Het personeel uitermate gastvrij, ween aperitief gedronken bij de open haard. Een begroeting door de chef! Aan tafel prachtige gerechten." De twee chefkoks Sander de Jonge en Jeroen Tanis zijn overdonderd door de goede reviews van hun bezoekers. "Ervaringen van gasten zijn heel belangrijk voor ons, zo kunnen we blijven verbeteren. Dat we deze publieksprijs voor de tweede keer in ontvangst mogen nemen maakt ons extra trots! En graag zouden wij ook onze gasten willen bedanken. En niet te vergeten ons team die elke dag weer voor een geslaagde lunch en diner zorgt", staat in hun gezamenlijke reactie op de positieve score. Restaurant Boas in Deventer behaalde de tweede plaats, gevolgd door 't Amsterdammertje in Loenen aan de Vecht.