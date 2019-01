Mountainbiker Vader naar Franse topploeg

Milan Vader (foto: Orange Pictures)

Het afgelopen seizoen reed Vader - als laatstejaars belofte - voor het Habitat Mountainbiketeam. Nu hij bij de senioren gaat rijden, volgt promotie naar de Franse ploeg KMC-Ekoï-Orbea. "Ze volgden me al een tijdje. Rondom het NK is er al een keer contact geweest", aldus Vader die heel blij is de volgende stap in zijn carrière.

Professionele ploeg

"Ik kom in een grote professionele ploeg terecht. Er staan mooie wedstrijden op het programma. Eigenlijk begin ik weer onderaan de ladder. Deze ploeg geeft me weer genoeg motivatie. Ik kan hier heel veel leren."

Vader werd het afgelopen jaar derde bij het Europees kampioenschap in Graz (Oostenrijk). Het wereldkampioenschap liep uit op een teleurstelling. Daar moest hij genoegen nemen met een bijrol. Hij werd 25e. In 2017 werd hij nog vijfde op het WK.

Nieuwe ploeg mountainbiker Milan Vader

Vader hoopt zich bij de ploeg verder te kunnen ontwikkelen. Zijn doel is deelname aan de Olympische Spelen van Tokio in 2020.