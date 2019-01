Politiechef Ekelmans: Vuurwerk gooien naar hulpverleners is helaas normaal geworden

Politiechef Hanneke Ekelmans van de eenheid Zeeland-West-Brabant (foto: Politie Zeeland-West-Brabant)

"We hebben een aantal meldingen naar buiten gebracht van brandweerlieden die tijdens hun werk zijn lastiggevallen", zegt Ekelmans. "Maar als je eerlijk bent, is de omvang een stuk groter, want we registreren niet eens meer als er vuurwerk wordt gegooid naar hulpverleners. Hoe treurig ook, maar het is redelijk normaal geworden", zei ze in het radioprogramma de Zeeuwse Kamer.

Geweld tegen hulpverleners

Ekelmans ziet dat er ieder jaar weer meer vuurwerk wordt verkocht, en dat het geweld tegen de hulpverleners toeneemt. "Dan moeten we ons afvragen of dit de route is die we moeten nemen." Een algeheel verbod is volgens haar daar de oplossing voor.

De kritiek dat een verbod moeilijk te handhaven is, wuift ze voor een groot deel weg: "Zoals de situatie nu is, is het niet te handhaven. Dat je bepaalde typen vuurwerk niet mag afsteken, of pas op bepaalde momenten. Dat maakt het nu ingewikkeld." Ze geeft toe dat het moeilijk te handhaven is, maar: "Je bereikt er wel meer mee."

Politiecapaciteit

"Het begint ermee dat je het niet meer mag verkopen en dan heb je ook al die verkooppunten niet meer", en dat maakt het volgens haar makkelijker om op te treden en kost het minder politiecapaciteit dan in de huidige situatie.

De politie en brandweer moesten de afgelopen jaarwisseling meer uitrukken dan het jaar ervoor. De brandweer werd tijdens de jaarwisseling 94 keer opgeroepen, tegenover 79 keer vorig jaar. De politie moest 280 keer uitrukken, 75 keer meer dan een jaar eerder.

Ekelmans sluit zich met deze oproep voor een vuurwerkverbod aan bij het pleidooi van de korpschef van de Nationale Politie, Erik Akerboom. Volgens hem is de maat na deze jaarwisseling echt vol. Akerboom pleitte in 2017 ook al voor een vuurwerkverbod. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) kwam dat jaar met hetzelfde advies, maar vorig jaar zomer werd duidelijk dat het kabinet geen landelijk vuurwerkverbod wil instellen.

Akerboom maakt zich vooral boos over het geweld tegen hulpverleners in de nieuwjaarsnacht. "Helaas wordt oud en nieuw een slechte traditie van geweld. Alcohol en vuurwerk zijn helaas een slechte combinatie", zegt Akerboom in Nieuwsuur. Ook in Zeeland werden hulpdiensten gehinderd in hun werk. Onder meer in Vlissingen werd vuurwerk naar hulpverleners gegooid en brandweervrijwilligers werden in Nieuw- en Sint Joosland met glazen flesjes bekogeld toen ze daar een buitenbrandje blusten.

De politie ziet dat ongepast en onveilig gedrag met vuurwerk landelijk toeneemt. Het aantal incidenten tijdens de jaarwisseling was 12 procent hoger dan vorig jaar. De korpschef roept daarom op om meer en harder te straffen voor geweld tegen hulpverleners met oud en nieuw.

'Niet meer alleen hooligans, criminelen of klassieke lastpakken'

"We zien dat het niet meer alleen de hooligans, criminelen of klassieke lastpakken zijn, het is een wijdverbreid fenomeen", aldus Akerboom. "Mensen maken zich schuldig aan gedrag dat we niet kunnen tolereren. Dan moeten wij optreden en dat wordt niet zo gemakkelijk geaccepteerd."

Tegelijkertijd doorbreekt Zeeland de landelijke trend van toenemende schade door vuurwerk. Verzekeraars schatten de landelijke schade van de jaarwisseling op 15 tot 20 miljoen euro. Vorig jaar was particuliere schade met zo'n 10 miljoen nog een stuk lager. Maar de Zeeuwse verzekeraar ZLM kreeg juist veel minder meldingen van vuurwerkschade.

Bijna de helft minder

Bij de Zeeuwse verzekeraar ZLM zijn tot nu toe twintig meldingen binnengekomen, bijna de helft minder dan vorig jaar. Na de vorige jaarwisseling kwamen er bij ZLM 35 meldingen binnen, dat waren er ook al minder dan in voorgaande jaren. ZLM meldt bovendien dat er tot nu toe nog geen grote schades gemeld zijn.

