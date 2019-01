Slechtziende kinderen gaan voor het eerst het ijs op

Joran woont in Oude-Tonge en is speciaal voor de ijsbaan naar Goes gekomen. Hij vindt het fijn dat de baan alleen voor slechtzienden is gereserveerd vanochtend: "Dan heb je meer rust en is er meer ruimte dan als het heel druk is."

'Dit is echt genieten'

Vera Vernooij wordt door haar moeder vooruit geduwd. Ze kijkt uitgelaten omhoog: "Het is lekker!" Vera schaatst voor het eerst. "Het is heel leuk om dit als gezin te kunnen doen", aldus Lydia Vernooij, de moeder van Vera. "Haar zusje kon al wel rolschaatsen en schaatsen, maar voor Vera is dat lastig. Het is echt genieten om hier met zijn allen te kunnen zijn."

De familie Vernooij staat voor het eerst samen op het ijs (foto: Omroep Zeeland)

Koninklijke Visio, een expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, organiseert de schaatsochtend. "Wij promoten beweging", legt Ria Waelen uit. "Slechtzienden kunnen gewoon schaatsen. Ze zien ook dat er iemand anders aankomt, maar in sommige gevallen zien ze dat wat later. Sommige van de kinderen schaatsen daarom hand in hand en helpen elkaar." En voor wie nog twijfelt of schaatsen voor slechtzienden wel een goed idee is, heeft Vera nog een tip: "Gewoon je voeten vooruit en sturen."