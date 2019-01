Werk aan de winkel in het meest vergrijsde dorp van Zeeland

In een vergrijsde omgeving als Burgh-Haamstede ligt volgens welzijnswerker Marianne Ketting vooral de vereenzaming op de loer. "Er zijn hier in Burgh-Haamstede veel ouderen die door de beperkte sociale contacten tobben met de vereenzaming."

'Ben ik nog nodig?'

Volgens Ketting van Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn (SMWO) worstelen die ouderen vooral met zingeving. "Als je niet weet wat jouw dag gaat bieden behalve achter de geraniums zitten, dan heb jij geen zinvolle invulling meer van je dag. 'Ben ik nog nodig?', dat vragen veel ouderen zich af."

In Burgh-Haamstede zijn dan ook meer voorzieningen voor ouderen nodig, vindt de dorpsraad. "We kunnen onze senioren veel beter faciliteren, dan nu gebeurt", zegt Kees Veerhoek, voorzitter van de dorpsraad.

Burgh-Haamstede is ons voorland Met 40,6 procent ouderen is Burgh-Haamstede het meest vergrijsde dorp van Zeeland. Vier op de tien inwoners is 65 jaar of ouder. In de wijk Nieuw-Haamstede ligt dat percentage zelfs op 59,7 procent. Wat er in Burgh-Haamstede gebeurt is voor heel Zeeland interessant, want op het gebied van vergrijzing gaat de hele provincie Burgh-Haamstede achterna. Nu is nog maar 23 procent van de Zeeuwen 65-plusser, wat neerkomt op 88.000 mensen. Over 21 jaar, zeggen de bevolkingsprognoses, stijgt het aantal 65-plussers in onze provincie naar 112.000 en dat is 30 procent van alle Zeeuwen. Tegen die tijd is in de rest van Nederland 26 procent 65 jaar of ouder. Bron: CBS Onder heel oude mensen gaat de stijging nog sneller. Nu telt Zeeland 4200 mensen van negentig jaar en ouder, dat zijn er in 2040 al 10.000. Bron: Databank Zeeland

Marianne Ketting zoekt samen met ouderen naar activiteiten die de dagelijkse sleur op een fijne manier onderbreken en die nieuwe contacten tot stand brengen. De maandelijkse 'Tafel in de buurt' bijvoorbeeld, waar dorpsbewoners samen kunnen eten. "Soms hebben mensen er helemaal geen erg in wie er allemaal in de buurt wonen, omdat ze weinig buiten komen en ontstaan daar hele mooie dingen."

'Zelf beter hun best doen'

Maar buurtactiviteiten is niet genoeg. Inwoners van het dorp moeten ook zelf beter hun best doen, hun contacten goed onderhouden en geïnteresseerd zijn in een ander. Maar, dat wil Marianne Ketting ook wel even kwijt, wij kunnen allemaal wel wat meer omkijken naar de ouderen in onze buurt. "Kijk eens naar de buurman of de buurvrouw."

Burgh-Haamstede (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente moet ook meer doen, vindt de dorpsraad. Een grote wens van de dorpsraad is een gemeentelijk servicepunt. Een plek waar mensen terecht kunnen met vragen over zorg, wonen, inkomen of werk. Enkele keren per week zijn daar specialisten aanwezig die kunnen adviseren.

'Meer dan alleen schulden'

Bijvoorbeeld met een vraag over geldzorgen. "Soms speelt er meer dan alleen schulden, is je vrouw misschien heel ziek, waar je meer voor wilt zorgen en dan moeten we kijken of we ook daar wat kunnen doen", legt Kees Veerhoek uit.

In een alzheimercafé kunnen mensen met vriendjes van vroeger praten." Kees Veerhoek, dorpsraad Burgh-Haamstede

En zo zijn er nog wel wat voorzieningen nodig. Want waarom is er geen alzheimercafé in Burgh-Haamstede, vraagt de dorpsraad zich af. "Waar mensen in hun eigen woonomgeving met de vriendjes van vroeger kunnen praten." Nu moeten ouderen met dementie naar het alzheimercafé in Zierikzee.

straatbeeld Burgh-Haamstede (foto: Omroep Zeeland)

Nog een grote ergernis van de dorpsraad: de bestrating. Was die twintig jaar geleden nog modern en aantrekkelijk, nu is de boel behoorlijk verzakt en moeten ouderen vele kuilen en hobbels nemen op het trottoir. "Je kunt hier niet goed uit de voeten", zegt Kees Veerhoek, "Dat moet echt aangepakt worden."

Nieuwe dorpsvisie

Het gemeentebestuur staat welwillend tegenover de wensen van de dorpsraad. Zij nemen de ideeën mee in de nieuwe dorpsvisie die de komende maanden wordt opgesteld.