Getuigen gezocht van autobrand in Vlissingen

Twee auto's raakten bij de brand beschadigd. (foto: HV Zeeland)

Op Instagram doet het account @wijkagenten_vlissingen een getuigenoproep. In de oproep is te lezen dat er een onderzoek is ingesteld naar de toedracht van de autobrand. Eén auto brandde bijna volledig uit en aan het andere voertuig was flinke schade aan de rechterzijde.

De brand aan de personenauto is ontstaan tussen 00.15 uur en 00.17 uur en stond geparkeerd in een parkeerhaven ter hoogte van de achterzijde van huisnummer 12. De politie laat via het Social Media-account weten dat ze niet per se uitgaan van een misdrijf, het kan ook nog een ongeluk zijn.