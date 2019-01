'Zielige hond-hoax' steekt opnieuw de kop op

Mobiele telefoon (foto: Pixabay)

Er schuilen geen virussen achter Facebookvideo's, laat staan dat Omroep Zeeland ervoor heeft gewaarschuwd. Het nepbericht wordt sinds de jaarwisseling massaal gedeeld via de chatfunctie in Facebook en via WhatsApp. Een jaar eerder ging het bericht ook al de ronde. Destijds heeft Omroep Zeeland dit ook al ontkracht. Desondanks steekt het nu weer de kop op.

Relatief veilig

Als je bang bent voor virussen ben je op Facebook zelf relatief veilig. Pas wanneer je linkjes aan gaat klikken en extra software gaat downloaden om dat ene filmpje te bekijken, kom je in de gevarenzone. " Doe dat nooit", waarschuwt ook de site hoaxmelding.nl in een bericht over de 'zielige hond-hoax'. "Filmpjes op Facebook spelen altijd af zonder verdere apps of software."