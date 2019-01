Jumping Indoor Nieuwland afgelast vanwege paardengriep (foto: Omroep Zeeland)

Op de website van van manege De Kroo is te lezen dat het evenement niet doorgaat na overleg met dierenartsen, de KNHS en de Sector Raad Paarden. Laatstgenoemde adviseert om bij evenementen waar veel paarden bij zijn betrokken kritisch af te wegen of het wel kan doorgaan. "Er is geen paniek", reageert Martin de Kroo van De Kroo Ruitersport. "Maar ik vind dat je hier professioneel mee om moet gaan."

'Ik wil het niet op m'n geweten hebben dat het hier ook uitbreekt'

De griepepidemie heerst vooral in Limburg en juist daar komen de meeste ruiters vandaan die aan Jumping Indoor Nieuwland meedoen. " Als je het evenement dan door laat gaan, is het de goden verzoeken om problemen", zegt De Kroo.

Jumping Indoor Nieuwland zou gehouden worden van donderdag 10 tot en met zondag 13 januari. In die periode komen er normaal gesproken meer dan 200 verschillende paarden naar Nieuwland. "Als die allemaal op stal moeten, is de kans op verdere besmetting groot", legt De Kroo uit. "En ik wil het niet op mijn geweten hebben dat de griep ook in Zeeland uitbreekt."

Martin de Kroo van De Kroo ruitersport (foto: Omroep Zeeland)

Over het doorgaan van Jumping Indoor Nieuwland was eerder al gedoe. De Kroo wilde het evenement schrappen vanwege grote concurrentie op de paardensportkalender. Liefhebbers van de wedstrijd zetten toen met succes een Facebookactie op om de wedstrijd toch door te laten gaan.

Lees ook: