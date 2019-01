Poes Pluisje komt na anderhalve week eindelijk uit boom

Kat zat anderhalve week in een hoge boom in Oud-Vossemeer (foto: Omroep Zeeland)

Rond het avondeten liep Pluisje ineens weer bij het huis van de familie Priem. "Jullie waren natuurlijk langs geweest met de camera", zegt de vader van Levi. "We zaten daar naar te kijken en ineens zag ik Pluisje lopen toen ik door het raam keek. Ik denk dat ze naar zichzelf wilde komen kijken."

"We maakten ons niet echt zorgen, want Pluisje is altijd buiten", legt de vader van Levi uit. "Maar ze heeft lekker gegeten. Vooral Levi is blij dat Pluisje weer uit de boom is. Het is toch wel zielig voor dat beestje om in die boom te zitten."

Maar één oplossing: de boom omhakken

Levi zag vanmiddag nog maar één oplossing: de boom omhakken. Gisteren probeerde de brandweer de kat uit de boom te halen, maar de ladder was niet hoog genoeg. Ook probeerden ze het met een waterstraal. Het maakte op Pluisje allemaal weinig indruk. De kat bleef in de boom zitten.

Tot vanavond. Levi had vanmiddag en pan met brokjes neergezet bij de boom en waarschijnlijk had Pluisje honger gekregen en is toen zelfstandig uit de boom gekomen. Eind goed al goed.