Hét boegbeeld van de Kustmarathon, Lein Lievense, is overleden

Samen met zijn vrouw Lenie en een aantal anderen nam Lein in 2003 het initiatief voor de allereerste Kustmarathon met 400 deelnemers. Het evenement groeide onder zijn leiding uit tot het grootste sportevenement van Zeeland met ruim 10.000 deelnemers.

Lievense was al geruime tijd ziek. Na prostaatkanker en blaaskanker werd vorig jaar leverkanker geconstateerd. Volgens de arts in het Rotterdamse ziekenhuis werd Lein aanbevolen om maar leuke dingen te gaan doen. "Maar als je geen toekomst meer hebt, dan is er niks meer leuk om te doen", volgens Lievense.

Van april tot augustus onderging Lein Lievense meerdere chemo's, maar daar knapte hij niet meer van op. Zijn conditie was de laatste maanden slecht waardoor Lievense steeds minder kon doen voor zijn geliefde Kustmarathon. Toch stond hij in oktober in de Langstraat in Zoutelande om op de eindstreep de winnaars van de zestiende editie te feliciteren.

Documentaire 'Opgeven, amme nooit nie'

In de documentaire 'Opgeven, amme nooit nie' is te zien hoe strijdbaar hij was en hoe dierbaar de Kustmarathon hem was. Tegen de verwachting in kon Lein Lievense zelf nog bij de première zijn. Voor hem en zijn vrouw Lenie was dat een emotionele ervaring. De documentaire is morgenavond bij Omroep Zeeland te zien om 20.30 en 22.00 uur.