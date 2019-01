'Het kan een uniek hemelspektakel worden vannacht'

Jan Koeman is klaar voor de meteorenregen (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Koeman is het natuurlijk vuurwerk wat we kunnen gaan zien vanavond. Alleen dan zonder rook en geluidsloos. "Je ziet dan heel veel lichtsporen door de hemel schieten. Dit kan een spektakel worden."

Wolkenwak

Er is wel een relatief heldere hemel nodig om het spektakel te zien. De weermodellen spreken elkaar tegen. De kans op wolkenwakken (gaten in de bewolking, red.) is in Zeeland wél het grootst, maar als je pech hebt zie je ook hier in Zeeland niets van de vallende sterren door de bewolking."

Boötiden

De meteoren die vallen heten Boötiden en trekken ieder jaar rond de januarimaand voorbij. Het unieke is dat de meteorenregen in korte tijd vallen de komende nacht. Daardoor is de kans dat je ziet extreem hoog. Er kunnen er nu wel 100 per uur vallen en dat is zo'n 14 jaar geleden toen dat voor het laatst gebeurde.

Om de meteorenregen goed te zien heeft de medewerker van de Volkssterrenwacht Philippus Lansbergen uit Middelburg een zestal tips.

1. Laat je ogen wennen aan het donker. Dit kan wel zo'n 15 minuten duren, maar daarna kan je ook minder felle sterrenregen met het blote oog zien.

2. Pak een tuinstoel en ga goed achterover zitten. Zo zie je veel meer van de hemel en kan je het langer volhouden.

3. Als je tien minuten niets ziet, geeft niet op. De meteorenregen is moeilijk te voorspellen, maar als ze vallen dan gaat dat met meerdere per minuut.

4. Zoek een donkere plek op met zo weinig mogelijk kunstlicht. Buiten de bebouwde kom, zonder straatverlichting is ideaal.

5. De sterrenregen vallen van oost naar west. Maar tuur niet alleen naar de oostkant, want het kan best voorkomen dat ze in het westen pas te zien zijn.

6. Foto's maken kan, maar wel met een toestel die je handmatig kan instellen. Zet je camera op een statief, zet de scherpte op oneindig en verhoog de sluitertijd.