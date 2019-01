Tweeling legt roze schip vast met drone

Wat ze dus absoluut niet konden missen was het voorbijgaan van het roze schip woensdagmiddag. Het Japanse schip ONE Columba was onderweg naar Antwerpen, het was de eerste keer dat een schip in de opmerkelijke kleur magenta in Zeeland te zien was.

Snel vliegen

Een schip filmen is niet heel makkelijk volgens de jongens. Zo moet je volgens Tom best snel vliegen als je ook nog even een shot van de voorkant wil maken en volgens Jesse is een grote containerreus niet zomaar in één beeld te vangen.

De beelden van de jongens zijn te zien op YouTube en op Instagram.

Lees ook: