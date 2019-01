Deel dit artikel:













Nog nooit gecurld, maar toch de finale bereiken: 'Ik sta versteld van ons team'

De strijd om de titel 'Sluis on ice best curling team 2018' is losgebarsten. Donderdagavond werd de halve finale op het ijs uitgevochten. Het is voor Sluis de eerste curlingcompetitie, dus daar kwamen veel nieuwsgierige bezoekers op af. Maar het is niet alleen nieuw voor de bezoekers...

"Ik wist eigenlijk helemaal niet wat het was, curling, dus het is voor mij helemaal nieuw", bekent Jos Biesbroeck, onderdeel van team 'de Pinguïns'. Toch brengen hij en zijn collega's het er niet slecht vanaf: ze verslaan uiteindelijk in de halve finale de Hip-pie Taximutsen met 9-3. "Ik sta versteld van ons hele team", geeft Biesbroeck toe. Hij wijt het succes aan hun tactiek, die hij met het oog op de finale nog niet wil prijsgeven. "Iedereen heeft z'n eigen taak in het team, dat komt wel goed." Finale De finale staat komende zaterdag om 20.30 uur op het programma. De Pinguïns moeten dan zien af te rekenen met de Snowracers.