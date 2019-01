Zeeland wordt wakker: Lein Lievense, sterrenregen en curling in Sluis

Lein Lievense (foto: Omroep Zeeland)

Lein Lievense overleden

In zijn woonplaats Zoutelande is Lein Lievense op 68-jarige leeftijd overleden. Samen met zijn vrouw Lenie nam hij in 2003 het initiatief voor de allereerste Kustmarathon en bleef voorzitter tot aan zijn dood. Bij Lievense werd vorig jaar uitgezaaide leverkanker geconstateerd.

Sterren boven Zeeland (foto: Robin Hardeman)

Sterrenregen

Heb jij de sterrenregen van vannacht gezien? Of lag je lekker op één oor? Vannacht had je de meest spectaculaire meteorenregen in 40 jaar kunnen zien. Maar dan moest je wel geluk hebben.

Roze schip trekt bekijks (foto: Omroep Zeeland)

Roze vrachtschip

Met hun drones gaan ze er samen regelmatig op uit. De veertienjarige tweeling Tom en Jesse Akkerman uit Vlissingen filmen en fotograferen schepen op de Westerschelde. Nu hadden ze wel een heel bijzonder filmpje: een roze vrachtschip.

Curling Sluis

De strijd om de titel 'Sluis on ice best curling team 2018' is losgebarsten. Gisteravond werd de halve finale op het ijs uitgevochten. Het is voor Sluis de eerste curlingcompetitie, dus er kwamen veel nieuwsgierige bezoekers op af.

Kat Pluisje zit al anderhalve week in een hoge boom in Oud-Vossemeer (foto: Omroep Zeeland)

Poes Pluisje

Poes Pluisje is na anderhalve week vastgezeten te hebben in een torenhoge boom, eindelijk naar beneden gekomen. Eerdere pogingen om de kat uit de boom in Oud-Vossemeer te krijgen, mislukten. Gisteravond is Pluisje zelf uit de boom geklommen.

Een mannetjeseend geniet van het zonnetje in Goes (foto: Arjan van Lomwel)

Weer

Vandaag overheerst bewolking. Af en toe prikt de zon er even door. Er valt een enkel buitje en het wordt zo'n 6 graden. Bekijk de laatste weersverwachting op omroepzeeland.nl/weer.