Zeeland treurt om overleden Lein Lievense (foto: Kustmarathon Zeeland)

Chris Simons, waarnemend voorzitter van de Kustmarathon, laat in het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker weten dat Lievense een heel zware strijd gevoerd heeft. "We hadden Lein graag bij ons gehouden. Maar we snappen ook: dit gaat niet meer." Simons noemt Lievense een inspirator. "Hij was altijd al met sport en evenementen bezig." De waarnemend voorzitter denkt nu even niet aan de Kustmarathon. "Onze gedachten gaan uit naar de familie."

'We zijn te jong om het op te geven'

Omroep Zeeland sportverslaggever Joop van der Laan had ook persoonlijk contact met Lievense. Hij herinnert zich Lievense als een sterke man met sterke persoonlijkheid. Van der Laan had vorig jaar kanker en vond steun bij Lievense die eerder twee keer de ziekte had overwonnen.

"Hij was degene die mij een hart onder de riem stak. Hij was iemand die zelf contact opnam en zei: wat je ook wil doen, kom naar me toe of bel me. Ik wil je steunen." Van der Laan ontving ook als steun een zelfgeschreven gedicht van Lievense. "Hij schreef: we zijn nog te jong om het op te geven."

Condoleanceberichten

Kort na het overlijden van Lievense stroomden de condoleanceberichten op sociale media binnen. De meeste mensen bedanken Lievense voor wat hij heeft neergezet met het evenement dat de Kustmarathon is en wensen de familie van Lein veel sterkte.

Albert van Opdorp laat op de Facebookpagina van Omroep Zeeland weten: "Man die iets groots uit het niets heeft georganiseerd. Eenvoudig maar met principes. Zo zouden er meer moeten zijn." Sandra Scheerders-Baart vindt dat de organisator veel betekend heeft voor de provincie: "Hij heeft samen met zijn vrouw en vele vrijwilligers Zeeland op de kaart gezet!"

'Elke finisher een hand'

Lievense wordt herinnerd als een betrokken voorzitter die zélf de lopers bij de finish opwachtte. "Waar vind je nog een marathon waar de racedirecteur elke finisher een hand geeft?", tweet Erik Tange. Ook Pieter van Klinken zag Lievense twee keer bij de finish staan. Bij de laatste editie ging dat niet meer.

