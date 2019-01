Dieseldieven op Tholen rijden rond zonder rijbewijs

Agent arresteert verdachte (archief) (foto: Politie)

De opgeroepen agenten zagen de auto met dat kenteken rijden en gingen er achteraan. Op het Hertenkamp in Tholen hebben ze de auto aan de kant gezet. In de auto vonden de agenten jerrycans met diesel en apparatuur om brandstof over te hevelen.

Geen rijbewijs

Daarnaast bleek de bestuurder, een 36-jarige man uit Bergen op Zoom, ook nog eens geen rijbewijs te hebben. Daarvoor krijgt hij een bekeuring. Ook stond de andere man, een 26-jarige man zonder woonplaats in Nederland, nog gesignaleerd voor een eerder strafbaar feit waarvan hij verdacht wordt.

De spullen in de auto die zijn gebruikt bij de dieseldiefstal zijn in beslag genomen. Beide mannen zitten vast en worden vandaag gehoord. Van de getuige is een verklaring opgenomen.