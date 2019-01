Ballonnen en confetti in New York: Emma Heesters heeft een miljoen YouTube-abonnees

Emma Heesters

Haar appartement in New York ligt vol met confetti en er hangen ballonnen waar 1 miljoen op staat. Het succes vierde ze met haar volgers. Op een live stream op Instagram was het moment te zien dat ze de miljoen volgers aantikte. Toch dringt de mijlpaal nog niet helemaal door bij de 22-jarige zangeres. "Het is zo snel gebeurd, veel sneller dan ik had verwacht", vertelt Heesters in het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker. "Heel veel mensen vinden mijn covers ontzettend leuk en luisteren daar met plezier naar. Het is een hele eer."

Despacito

Heesters is vooral bekend geworden met covers die ze op haar YouTube-kanaal plaatst. Ze zingt nummers van artiesten die in de hitlijsten te vinden zijn, zoals Dua Lipa, Ariana Grande, Demi Lovato en Shawn Mendes. De populairste video die de de zangeres op YouTube heeft geplaatst is een bewerking van Despacito, de zomerhit van 2017 van Luis Fonsi en Daddy Yankee. Heesters nam de cover samen met de Amerikaanse zanger Jason Chen op. Die video is 8,2 miljoen keer bekeken.

Naast het spelen van covers is Heesters van plan eigen werk uit te brengen. Inmiddels heeft de zangeres van haar hobby haar werk gemaakt: "Ik kan er van leven", zegt ze in het radioprogramma. Heesters is niet de Zeeuw met de meeste abonnees op YouTube. Bas van Leeuwen heeft bijvoorbeeld 2 miljoen abonnees op zijn kanaal Chillhop Music en Gitarist Igor Presnyakov uit Oost-Souburg heeft ruim 1,6 miljoen abonnees.

