Hardleerse drugsrijder drie keer betrapt op rijden zonder rijbewijs

De politie heeft gisteravond een drugsrijder betrapt in Zierikzee, die bovendien geen geldig rijbewijs had. De 31-jarige man uit Zierikzee was nogal hardleers, want hij werd niet één keer betrapt op rijden zonder rijbewijs, maar drie keer. Dat gebeurde rond 19.40 uur op de N59 ter hoogte van Zierikzee.

Politieagent voert speekseltest uit bij bestuurder die wordt verdacht van rijden onder invloed (foto: Omroep Zeeland) Nadat de man voor de derde keer opnieuw achter het stuur was gekropen, heeft de politie zijn auto in beslag genomen en de Zierikzeeënaar meegenomen naar het politiebureau. Daar werd ook een speekseltest uitgevoerd. Daarbij bleek dat het speeksel van de man THC bevatte, de werkzame stof in wiet en hasj.