Toch vallende sterren aan de Zeeuwse hemel, tussen de bewolking door

Een van de observatoria van Klaas Jobse in Oostkapelle (foto: Omroep Zeeland)

Van tevoren werd voor Zeeland de meeste kans op opklaringen voorspeld, want in de rest van ons land kon je door het dichte wolkendek sowieso niets zien, was de voorspelling. Toch werden er ook voor Zeeland geen garanties gegeven. "Je moet echt geluk hebben", zei weerman Jordi Bloem. De kans op wolkenwakken is in Zeeland wel het grootst, maar als je pech hebt zie je ook hier in Zeeland niets van de vallende sterren door de bewolking."

Wel regen, geen sterrenregen

De meeste Zeeuwen die speciaal hun wekker voor de sterrenregen gezet hebben, hadden pech. Want op veel plekken was wel regen te zien, maar dus geen sterrenregen.

Ook Jan Koeman van sterrenwacht Philippus Lansbergen hoopte vanuit zijn tuin in Kloetinge naar de sterrenregen te kunnen kijken. Hij had zijn wekker eerst om 3.00 uur gezet. Omdat het toen regende, besloot hij het een uur later nog eens te proberen. Er zaten wel kleine gaten in de bewolking, maar helaas voor Koeman waren er door die gaten heen geen vallende sterren te zien.

Wel een gat in het wolkendek, geen vallende sterren (foto: Jan Koeman)

Koeman meldt wel dat een medewerker van de Middelburgse sterrenwacht een spectaculaire sterrenregen heeft gezien. Maar... die medewerker speelt een beetje vals, want hij is op dit moment op wintersport in de Franse Alpen.

'Aardige oogst'

Veel teleurgestelde sterrenregenspotters dus, maar een enkeling is het wel gelukt. Klaas Jobse heeft vanuit zijn observatorium in Oostkapelle verschillende vallende sterren geregistreerd. "Ondanks de bewolking, toch nog een aardige oogst", meldt hij op Twitter.

Niet iedereen had zoveel succes vannacht. De meeste fotografen die extra vroeg op de uitkijk stonden om de meteorietenregen vast te leggen, keerden teleurgesteld huiswaarts. Toch was het ook voor hen niet helemaal voor niets, want ze maakten wel van de mogelijkheid gebruik om dit soort prachtige plaatjes vast te leggen.

