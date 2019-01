In nieuwjaarsnacht doodgereden fietser kwam uit Vlissingen

Verwrongen fiets na dodelijke aanrijding in de Sottegemstraat in Vlissingen (foto: HV Zeeland)

"Dat we hem tot nu toe telkens een 24-jarige inwoner van Utrecht hebben genoemd klopt dus nog steeds", zegt politiewoordvoerder Mireille Aalders. "Hij was daar ook officieel ingeschreven, dus hebben we die stad ook als zijn woonplaats gemeld."

Rouwadvertenties

Dat de fietser uit Vlissingen afkomstig is, komt volgens Aalders nu aan het licht door de rouwadvertenties die in de krant verschijnen. "Het verklaart ook waarom hij op dat moment in Vlissingen was", aldus Aalders.

Over de toedracht van het ongeluk kan ze nog weinig melden. "We zijn dat nog aan het onderzoeken en ook in het belang van de nabestaanden willen we hier pas uitspraken over doen als we 100 procent uitsluitsel hebben over hoe het is gebeurd."

Uit de bocht

Het gaat dan vooral om de vraag of de automobilist die verderop uit de bocht vloog de 24-jarige fietser vlak daarvoor had aangereden of niet. Dat staat volgens Aalders nog altijd niet vast, al is het wel 'aannemelijk'.

De automobilist, een 36-jarige inwoner van Vlissingen, belandde met zijn auto in de bosjes naast de rotonde de rotonde op de kruising van de Burgemeester van Woelderenlaan met de Bachlaan. Hij raakte daarbij gewond en ligt nog in het ziekenhuis. Er is bloed bij hem afgenomen, om te bepalen of hij onder invloed was.

Aan zijn verwondingen overleden

De fietser was kort daarvoor aangereden op de Sottegemstraat, vlakbij de kruising met de Koudekerkseweg. De opgeroepen hulpdiensten hebben hem gereanimeerd en daarna is hij met een ambulance naar het ziekenhuis in Goes gebracht, waar een traumahelikopter hem al op stond te wachten. Het traumateam heeft geholpen om hem te stabiliseren. Vervolgens is hij met een ambulance naar het ziekenhuis in Rotterdam vervoerd. Daar is hij uiteindelijk alsnog aan zijn verwondingen overleden.

Of de 36-jarige Vlissinger betrokken was bij het dodelijke ongeluk dat de 24-jarige fietser het leven kostte is dus nog onderwerp van onderzoek. En dat onderzoek naar de toedracht is volgens Aalders nog een 'langdurig traject'. Het kan volgens haar nog enkele weken duren voor er enige uitsluitsel over gegeven kan worden.

Lees ook: