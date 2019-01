Bruse piemeltaart vindt weinig aftrek

"Ik wilde eens wat anders dan voetbaltaarten en biertaarten", vertelt Visser over de periode die achter haar ligt. Daarom besloot ze piemel-, borsten- en billentaarten in haar assortiment op te nemen. Ze merkt dat vooral op de piemeltaart een taboe zit. "Die had weinig aftrek", lacht ze. "Je kan het ook niet verbloemen hè, want je ziet meteen wat het is in tegenstelling tot andere taarten."

Niet iedereen kan het waarderen

"Ik hou wel van een grapje", legt ze uit, maar ze weet ook dat niet iedereen het kan waarderen. "Vooral de oudere mensen hebben er soms wat problemen mee." De jongere generatie vindt de taarten volgens haar fantastisch.

Zelf geniet Andrea iedere keer weer van de reacties die ze krijgt. "Mensen zijn natuurlijk enthousiast en hebben er de grootste lol in als ze iemand een piemel- of borstentaart cadeau doen."

Meer succes in de Randstad

Ze bakte vooral erotische taarten voor vrijgezellenfeesten en verjaardagen. "Ik denk dat ik in een stad als Amsterdam of Rotterdam meer succes zou hebben dan hier in Bruinisse. Dan had ik hele dagen taarten kunnen bakken." Andrea denkt dat in de Randstad sneller geld wordt uitgegeven voor iets geks, zoals een erotische taart.

Nu ze met haar bedrijf stopt, gaat ze meer uren werken bij de supermarkt in het dorp. "Eens zien hoe lang ik dat ga volhouden." Toch wil ze niet helemaal stoppen met het bakken van taarten. "Ik ga door tot ik achter mijn rollator sta."