'Bouw geen vakantiehuisjes op een zeedijk'

De Protestgroep Bezorgde Baarlanders, de Bewonersvereniging Bungalowpark Scheldeoord en de dorpsraad Baarland. Stuk voor stuk zijn ze tegen het plan om veertien recreatiehuisjes te bouwen op de Zeedijk, bij Strandbrasserie De Landing.

Het plan is van Robbert Northolt, eigenaar van Camping Scheldeoord, die onder aan de dijk in Baarland is gevestigd. Northolt is tevens eigenaar van De Landing. De recreatieondernemer wil zijn brasserie vernieuwen en er huisjes naast zetten.

'Slecht, druk en lelijk'

Maar genoemde actievoerders zijn mordicus tegen. Het is slecht voor de natuur, het verpest het weidse uitzicht, de verkeersdrukte zal flink toenemen en de daken van de huisjes zullen lelijk boven de dijk uitsteken, verwachten ze.

De dijk is om ons te beschermen tegen het water en niet om bouwplannen op te realiseren." Jet Remijn, Protestgroep Bezorgde Baarlanders

'En ook nog eens onveilig'

Bovendien is bouwen op een waterkering volgens de tegenstanders onveilig en daarom klimmen Jet Remijn en haar Protestgroep Berzorgde Baarlanders in de pen om een brief aan het Waterschap te schrijven. "De dijk is om ons te beschermen tegen het water en niet om bouwplannen op te realiseren," zegt Remijn.

De Baarlandse vermoedt dat het vrije uitzicht voorgoed weg is als ze straks over de dijk fietst. "Dan kijk je tegen de achterkant van die huisjes aan," zegt ze sip. De meeste Baarlanders geven Remijn gelijk. Uit een eerdere peiling uitgevoerd door de tegenstanders bleek dat 69 procent van de dorpsbewoners tegen het plan is.

De Westerschelde bij Baarland (foto: Omroep Zeeland)

Bezoeker sinds 1965

Cecilia Rijsdijk is speciaal uit Barendrecht gekomen om te laten weten wat zij van de huisjes vindt. Ze komt al sinds 1965 in Baarland en is verknocht geraakt aan de plek.

Tegenwoordig is Rijsdijk voorzitter van de Bewonersvereniging Bungalowpark Scheldeoord. Die heeft weliswaar dezelfde naam als de camping, maar staat er verder los van. Rijsdijk benadrukt vooral de verwachte toename van de verkeersdrukte in het hoogseizoen: "Een paar huisjes geven toch zeker 60.000 verkeersbewegingen per jaar extra, bovenop de 40.000 bewegingen die er op dit moment al zijn."

Je moet zulke huisjes aan de rand van dit mooie natuurgebied absoluut niet willen." Ed Verdam, dorpsraad Baarland

Ook Ed Verdam, voorzitter van de dorpsraad Baarland, doet een duit in het zakje: "Als hier huisjes oftewel hotelkamers komen, want dat zijn het, ontstaat hier een 24-uurs economie. Met dag en nacht licht en geluid van mensen. Aan de rand van dit mooie natuurgebied moet je dat absoluut niet willen."

Ondernemer paste ontwerp al aan

Robbert Northolt, eigenaar van Camping Scheldeoord, heeft zijn plannen al een keer aangepast aan de wensen die er leven in Baarland. Zo komen er veertien en geen zestien lodges, wat eerst de bedoeling was. Ook wil hij de huisjes beter inpassen in de omgeving door de daken en waar mogelijk de gevels te bedekken met groen. Naast kritische krijgt de initiatiefnemer naar eigen zeggen trouwens ook ondersteunende reacties op zijn plan.

Maar de tegenstanders willen vooralsnog niets weten van een compromis. Als het aan hen ligt komt er helemaal niets. Nou ja, De Landing mag worden vernieuwd. Die is dan ook al aan zijn derde leven bezig. Eerst was het een bouwkeet en daarna jarenlang onderkomen van Panta Rhei in Vlissingen.

Meedenken

Robbert Northolt staat Omroep Zeeland telefonisch welwillend te woord, maar eigenlijk wil de ondernermer de discussie liever niet via de media, maar met de betrokkenen zelf voeren. Hij laat weten dat het nog steeds mogelijk is om mee te denken met zijn plan.

Reportage met actievoerders in Baarland van Marcel Decraene