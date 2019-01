Kloetinge met opgeheven hoofd onderuit bij FC Volendam

Archiefbeeld: Maarten van Vooren hielp opponent Volendam een handje (foto: Omroep Zeeland)

Onfortuinlijke Maarten van Vooren

Lang was het een redelijk gelijkopgaande wedstrijd tussen beide ploegen. Volendam kwam via een eigen doelpunt van aanvaller Maarten van Vooren weliswaar al in de vijfde minuut op voorsprong, maar dat deed niets af aan de veerkracht van de Kloetingers. Met een mooi schot op de paal en een andere goede kans waren de bezoekers dicht bij de gelijkmaker.

Volendam kwam er ook een aantal keer gevaarlijk uit en wist die aanvalsdrang wel te verzilveren. Pal voor rust bracht Kevin Visser met een kopgoal de stand op 2-0.

Tweede helft

Kloetinge kwam na rust goed uit de startblokken, en was met een mooie kans voor invaller Can Özgan dicht bij de aansluitingstreffer. Daarna werd Volendam steeds sterker en een kwartier voor tijd was het verzet van de ploeg van coach Marcel Lourens definitief gebroken. Teije ten Den (twee keer) en Derry John Murkin zorgden voor de 5-0 eindstand.