Lopers staan stil bij overlijden organisator Kustmarathon

Lopers leggen bloemen voor Lein Lievense (foto: Omroep Zeeland)

De trainingsgroep is tien jaar geleden opgericht om in groepsverband te trainen voor de Kustmarathon. Volgens hardloper Jan Jansma was er zonder Kustmarathon ook geen Loopgroep Zeeland ontstaan. "Lein was niet alleen een groot sportman, maar als oprichter van de Kustmarathon was hij voor veel mensen een groot inspirator om te gaan hardlopen."

In het uitloop-shirt

Iedere zaterdagochtend traint Loopgroep Zeeland. Kort na het bericht van het overlijden kwam het initiatief om een herdenkingsloop te organiseren naar de finishplaats van de Kustmarathon: Zoutelande. Veel lopers droegen een 'uitloop-shirt'. Het shirt krijgen deelnemers van de Kustmarathon wanneer ze deelnemen aan de hardloopwedstrijd.

De herdenkingssloop komt aan in Zoutelande (foto: Omroep Zeeland)

Op de dijk, naast het Kustmarathonmonument, werden bloemen neergelegd en een moment stil gestaan bij het overlijden van Lein Lievense. Twee deelnemers legden een medaille bij de bloemen en een vlag met de tekst 'Lein Bedankt'. Na een applaus begonnen de lopers aan de terugweg richting Vlissingen.

Lein Lievense overleed afgelopen donderdag aan de gevolgen van kanker. De 68-jarige Kustmarathonorganisator wordt aanstaande donderdag in zijn woonplaats Zoutelande herdacht tijdens een dienst in de Catharinakerk. Op woensdag 9 januari tussen 10.00 en 15.00 uur kan op het gemeentehuis van Domburg een condoleanceregister worden getekend. Lein Lievense wordt donderdag in besloten kring gecremeerd.

