Nels Rijvers nieuwe trainer Krabbendijke

(foto: VV Krabbendijke)

Voor Nels Rijvers (48) is het zijn derde club als hoofdtrainer. Eerder was hij werkzaam bij twee andere Bevelandse clubs. Tussen 2012 en 2017 was hij trainer bij Luctor'88 en Wemeldinge. Voorzitter Kees Hoekman geeft aan alle vertrouwen te hebben in de samenwerking en met Nels Rijvers een gedreven, ambitieuze en kundige trainer te hebben aangetrokken. Hij ziet uit naar de samenwerking met hem.



Rijvers heeft bij Krabbendijke een overeenkomst getekend voor een seizoen. Op welk niveau Rijvers en Krabbendijke volgend seizoen actief zijn is nog niet bekend. Momenteel staat Krabbendijke op de negende plaats in de tweede klasse.

De afgelopen twee seizoenen was Nels Rijvers niet actief als hoofdtrainer bij een Zeeuwse club.