Marcel Lourens twee seizoenen langer trainer Kloetinge

Marcel Lourens (foto: Omroep Zeeland)

Kloetinge en Marcel Lourens hebben hun samenwerking met twee seizoenen verlengd. Onder leiding van Lourens eindigde Kloetinge vorig seizoen op de derde plaats in de eerste klasse en dit seizoen staat de club halverwege het seizoen op de vierde plaats met vier punten achterstand op koploper Rijsoord. Voorzitter Jan-Kees de Bruine zegt zeer tevreden te zijn over de prettige samenwerking. "We staan op een prima positie en er komen jonge talenten door, dus we zijn zeer tevreden.'



Marcel Lourens (46) is voordat hij hoofdtrainer werd bij Kloetinge zowel speler als assistent-trainer geweest bij de club. Eerder was de oud speler van RCS en Middelburg hoofdtrainer bij Luctor'88 en FC Dauwendaele.