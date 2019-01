Tim van de Velde en Marianne de Kok winnen Wallenloop

(foto: Omroep Zeeland)

Traditiegetrouw het nieuwe jaar in

De Wallenloop valt elk jaar in het eerste weekend van januari. Daarmee is dit in Zeeland de eerste wedstrijdgelegenheid om in het nieuwe jaar als hardloper een prestatie neer te zetten. De Wallenloop behoort tot een van de oudste wegwedstrijden van Zeeland en het parcours wordt altijd uitgezet rondom de oostelijke stadsvest van Goes. De organiserende atletiekvereniging is AV'56 uit Goes, uit België komen de deelnemers voornamelijk van zustervereniging AV Duffel.

Sfeerimpressie

Evenement van de Week, maandagavond vanaf 17.15 uur op tv, geeft een sfeerimpressie van de Wallenloop. De uitzending is ook online terug te kijken.

Uitslagen 58e Wallenloop Goes

mannen 7560 meter tijd 1. Tim van de Velde (België) 22.22 2. Maarten de Nys (België) 23.52 3. Niek den Exter (België) 24.18

