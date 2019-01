Scouts in Burgh-Haamstede: Alle kerstbomen verzamelen!

In groepjes reden de scouts vanochtend door de straten van het dorp op zoek naar kerstbomen. Als de aanhangwagen eenmaal vol zat werden de bomen strak gespannen met een spanband. "Soms als ze niet vastliggen en het waait hard, dan kun je een boom verliezen", vertelt Erik Landman die de auto bestuurde. "Vandaag waaide het gelukkig niet zo hard en we rijden stapvoets over de weg, maar we houden het toch in de gaten", aldus Erik.

Grote stapel kerstbomen

De volle aanhangwagen werd naar het terrein aan de zuidzijde van de Leliëndaleweg gereden. Daar werden de kerstbomen op een hoop gegooid die steeds hoger en hoger werd. Ondanks dat er honderden bomen op de stapel verdwenen, zaten er geen bomen bij van de scouts zelf. "Ik had dit jaar geen kerstboom, maar op deze manier kan ik er toch nog een beetje van meegenieten", zegt Eva Landman met een lach op haar gezicht.