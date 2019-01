Deel dit artikel:













RCS heeft geen kind aan FC Axel in finale soccertoernooi

RCS uit Oost-Souburg heeft de 33e editie van het jaarlijkse soccertoernooi in Terneuzen gewonnen. In de finale was de zaterdag derdeklasser met 3-0 te sterk voor FC Axel, dat in de halve finale titelverdediger Breskens uitgeschakelde.

De finale bij het soccertoernooi duurde twee keer tien minuten. RCS kwam goed uit de startblokken. Na vier minuten stond het al 3-0 door goals van Dany van Dijk (2) en Nicky van Merrienboer. Daardoor werd het een eenzijdige finale, die RCS eenvoudig kon uitspelen. FC Axel kreeg nog wel een paar kansen, maar kwam niet tot scoren. Terneuzen eindigde op de derde plaats door met 2-1 van Breskens te winnen. Jarno Waebeke en Marc Verwei scoorden voor Terneuzen. Tim van Hasselt maakte het doelpunt voor Breskens. Het programma van het soccertoernooi liep flinke vertraging op omdat het dak van Sportcentrum De Vliegende Vaart lekte. De wedstrijden werden stilgelegd zodat de lekkage verholpen kon worden.