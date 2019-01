Dronken automobilist rijdt tegen boom

Auto rijdt tegen boom bij Ossenisse (foto: HV Zeeland)

Om 2.50 uur belde een getuige van het ongeluk de hulpdiensten. Toen de hulpdiensten aankwamen, bleken de vijf mannen al op eigen kracht uit de auto te zijn gekomen. Ze zijn allemaal ter plaatse nagekeken door medewerkers van de ambulance.

Onder invloed

Eén van de vijf mannen, de bestuurder van de auto, werd voor de zekerheid meegenomen naar het ziekenhuis voor een extra controle. Daar is ook bloed afgenomen, omdat al bij blaastest van de politie bleek dat hij onder invloed van alcohol was. Hoeveel hij had gedronken is niet bekend. Zijn rijbewijs is in beslag genomen. Verder onderzoek moet uitwijzen of de man nog wel geschikt wordt geacht om zijn rijbewijs te houden.

De zwaarbeschadigde auto kon niet meer verder rijden en is door een takelbedrijf meegenomen.