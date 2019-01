Deel dit artikel:













Drugsdealer verstopt bolletjes en weegschaaltje in onderbroek

De politie heeft zaterdagavond in Terneuzen een drugsdealer aangehouden. De 21-jarige man uit Terneuzen had zo'n 15 gram aan harddrugs in zijn bezit.

Politie (foto: ANP) De man werd rond 22.00 uur aangesproken door agenten in de Tholensstraat in Terneuzen. De man staat bij de politie al langer bekend als dealer van drugs. De man gaf aan niets bij zich te hebben, maar even fouilleren leverde al een klein bolletje aan drugs op. Op het politiebureau is de Terneuzenaar grondig gefouilleerd. Daar kwamen uit zijn onderbroek nog verschillende bolletjes tevoorschijn en een weegschaaltje. De man is vervolgens naar een politiecel gebracht.