Automobilist voor de zesde keer betrapt zonder rijbewijs

Rijbewijs (foto: OZ)

De automobilist van wie de woonplaats onbekend is trok de aandacht van agenten omdat hij reed in een auto waarvan een van de koplampen stuk was. Toen de man zijn papieren moest laten zien, bleek hij die niet te hebben.

Nader onderzoek leerde dat dit al de zoveelste keer was dat de man achter het stuur was gekropen. In overleg met het Openbaar Ministerie is daarom zijn auto in beslag genomen. De man zelf is aangehouden. Hij bleek ook nog gezocht te worden voor diefstal elders in het land.

Boksbeugel

Ook de bijrijdster van de man, een 35-jarige Rotterdamse, is aangehouden. Ze had drugs op zak en een boksbeugel.