De kerstvakantie afsluiten op de schaatsbaan in Sluis

Op de kleuterbaan waren een aantal kinderen de plastic ijsberen aan het voortduwen. "Het is ideaal dat ze een deel van de schaatsbaan hebben afgebakend voor kleuters. De kindjes met wie ik ben gekomen zijn 3 en 5, dus het zou gevaarlijk zijn als ze tussen de grote kinderen moeten schaatsen die zo hard sjezen", vertelt Luchiena Kuipers uit Hengstdijk.

Volgend jaar weer

Een van die hard sjezende kinderen was de 12-jarige Bram Rieteco. Hij heeft het hele weekend al geschaatst en is een trouwe bezoeker. "Vorig jaar was het een stuk kleiner, dit is echt wel een verbetering, want nu heb ik de ruimte. Ik ben van plan gewoon terug te komen als de baan er weer ligt!"

De ijsbaan heeft 21 dagen op de Groote Markt gelegen. Een drukke periode voor Jean Pierre Lempereur die verantwoordelijk is voor de schaatsbaan. "Dit is wel een succes geweest dus we willen wel dat volgend jaar dezelfde baan terugkomt", zegt Lempereur.

