Moutainbikeroute op Noord-Beveland verlost van saaie imago

Drie jaar geleden was Peter de Looff het beu. Jarenlang stond de mtb-route van Noord-Beveland stijf onderaan op de ranglijst van mountainbikeroutes. Samen met een groep vrijwilligers startte hij de Stichting MTBnetwerk Noord-Beveland om van die laatste stek af te komen. Na een lang traject met aanvragen van vergunningen en subsidies kon in november gestart worden met de aanleg. Het parcours loopt kriskras door Noord-Beveland.

Kilometers kapwerk

Overal ligt een strook van twee meter breed en daarvoor moest nogal wat kapwerk worden gedaan. Op sommige plaatsen moest er zelfs een kraan aan te pas komen, om een strook vrij te maken van bomen en struiken.

Vandaag konden mountainbikers voor het eerst gebruik maken van de nieuwe routes tijdens de mtb-toertocht die startte in Wissenkerke. Volgens deelnemers is de route veel gevarieerder en zijn er minder saaie, lange stukken over geasfalteerde wegen. "Het is nu echt een mountainbikeroute geworden," aldus een met modder besmeurde deelnemer.

Nieuwe bewegwijzering op de route (foto: Omroep Zeeland)

Subsidie

In totaal heeft de nieuwe route 100.000 euro gekost. Dat is door de gemeente, het Rijk en Europa opgebracht. Sponsors hebben meegeholpen om garant te staan voor het bedrag. De komende maanden worden alle informatieborden geplaatst. In mei wil de organisatie de route officieel openen.