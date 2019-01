Opleving Delta Sport tegen Rapiditas van korte duur

Delta Sport / EOC (blauwe shirts) in de aanval tegen Rapiditas (foto: Omroep Zeeland)

Delta Sport/EOC keek bijna de hele wedstrijd tegen een achterstand aan. Pas in de tweede helft bij een 17-17 kwam de ploeg voor het eerst op voorsprong in de wedstrijd. Bart Koetje zorgde voor 18-17. Daarna liep Delta Sport uit naar 20-17, maar de opleving was van korte duur.

Rapiditas, achtste in de stand, kreeg weer controle over de wedstrijd en maakte de achterstand snel ongedaan. De ploeg uit Weert liep in de slotfase uit naar een 24-27 zege. Delta Sport blijft door de nederlaag op de voorlaatste plaats staan met vier punten uit twaalf duels. Volgende week is WPK/Westlandia de tegenstander, een directe concurrent in de onderste regionen.

Delta Sport kan de tweede competitiehelft een beroep doen op drie spelers die tussentijds de overstap hebben gemaakt van Orion uit Heinkenszand. Dat zijn Ruben en Denzel Bos en keeper Remco Potter.

De broertjes Bos maakten tegen Rapiditas hun rentree bij Delta Sport. Denzel Bos is optimistisch over het restant van de competitie. "Het gaat helemaal goed komen. We zijn hartstikke sterk samen en wij zijn erbij gekomen."

Ook trainer John Jansen is optimistisch. "Ik geloof in dit team. We moeten nu kijken of we kunnen aanhaken in de tweede divisie. We moeten wel iets brutaler worden. En hopen dat we wel een keer punten pakken."

2e divisie B heren

stand onderin 9. Snelwiek Rotterdam 12-6 10. WPK/Westlandia 12-5 11. Delta Sport/EOC 12-4 12. Helius 12-4

Aan het einde van de competitie degraderen de nummers elf en twaalf uit de 2e divisie.

Later kun je beelden van de wedstrijd en interviews bekijken op deze site.