Trainer Cees Houtepen verruilt Axel voor RCS

Cees Houtepen vertrekt bij Serooskerke (foto: www.vvserooskerke.nl)

Met zijn huidige club Axel verkeert Houtepen momenteel in degradatienood. De ploeg staat na tien wedstrijden met tien punten op de twee na laatste plaats in de tweede klasse E.

Houtepen was eerder trainer van onder meer Hoek en Kloetinge. Ook heeft hij al eens een half jaar bij RCS gewerkt, als trainer van de A1. Het eerste team van RCS komt op zaterdag uit in de derde klasse A en staat in de middenmoot.