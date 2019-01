Waarom oud-topman Covra verrast is door open discussie over kernenergie

Nadat Arjan Lubach eind vorig jaar een lans brak voor kernenergie lijkt er op de discussie geen taboe meer te liggen. Zo betoogde Lubach dat Nederland de klimaatdoelstellingen waarbij minder CO2 mag worden uitgestoten, niet gaat halen als we niet meer inzetten op kernenergie. Daarna werd er ook in de Tweede Kamer over gesproken tot grote verrassing van Codée.

Gruwelijk en vervelend

Hij maakte in de jaren tachtig de andere kant van de discussie mee. Toen er gezocht werd naar een plek om de Covra te bouwen liepen de emoties hoog op. "Het bouwbureau is bezet geweest, er zijn nepbommen geweest en valse bommeldingen", blikt Codée terug op die heftige tijd. Ook werd zijn huis afgeluisterd en werd hij bedreigd. Gruwelijk en vervelend noemt hij die tijd.

De woede bij de tegenstanders was echt!" Hans Codée, oud-directeur van de Covra

"Ik realiseerde me dat de woede bij de tegenstanders echt was en dat je daar met rationele argumenten alleen, niet doorheen zou komen." Hij geloofde echter zelf heel sterk in de oplossing die de Covra bood: het opslaan, diep onder de grond van radio-actief afval. De oud-directeur had absoluut niet verwacht dat er nu zo inhoudelijk over uitbreiding van kernenergie gepraat zou worden.

Covra (foto: Omroep Zeeland)

Codée vindt Zeeland uitermate geschikt als plaats voor de nucleaire toekomst van Nederland. De enige kerncentrale van het land staat er al met alle kennis die daar verzameld is. En natuurlijk ook de Covra waar veel specialisten werken. Bovendien zijn Zeeuwse bestuurders vertrouwd met kernenergie en dat is volgens Codée heel belangrijk.

Niet meer kijken naar geld

Kerncentrales zijn niet de goedkoopste vorm van energieopwekking, maar daar moeten we volgens Codée niet alleen naar kijken. "Ik denk dat 'duur' en 'geld' relatieve begrippen zijn. De centrales moeten zichzelf niet uit de markt prijzen, maar we moeten iets. We zullen een CO2-vrije elektriciteitsopwekking In Nederland moeten hebben."

Dat gaat volgens hem nooit helemaal lukken met zonne- en windenergie al zou het wel mooi zijn als die twee bronnen tachtig of negentig procent voor hun rekening kunnen nemen. Dan doet kernenergie de rest.

Zelf komt Codée nog regelmatig terug op het oude nest van de Covra. Zo organiseert hij er regelmatige kunstexposities.